Ирина Дубцова купила сыну квартиру

Певица Ирина Дубцова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о покупке недвижимости.

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Дубцова приобрела квартиру для 17-летнего сына Артема. Она не стала рассказывать, где купила жилье, но отметила, что заказала ремонт у дизайнерской кампании, за которой давно следила. Артистка рада, что они нашли время заняться квартирой ее сына. Дизайнеры пообещали подобрать эксклюзивную мебель и декор. «Я счастлива», — заявила звезда.

Дубцова воспитывает сына от музыканта Романа Черницына. Артем появился на свет в 2006 году. Однако через два года после рождения ребенка артисты расстались. Дубцова рассказывала, что причиной развода стало абьюзивное поведение мужа. По словам певицы, в отношениях бывший супруг оскорблял ее внешний вид и называл толстой.