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32 минуты назад

Ирина Дубцова купила сыну квартиру

Газета.Ru

Певица Ирина Дубцова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о покупке недвижимости.

Ирина Дубцова купила сыну квартиру
Фото: соцсетисоцсети

Дубцова приобрела квартиру для 17-летнего сына Артема. Она не стала рассказывать, где купила жилье, но отметила, что заказала ремонт у дизайнерской кампании, за которой давно следила. Артистка рада, что они нашли время заняться квартирой ее сына. Дизайнеры пообещали подобрать эксклюзивную мебель и декор. «Я счастлива», — заявила звезда.

Дубцова воспитывает сына от музыканта Романа Черницына. Артем появился на свет в 2006 году. Однако через два года после рождения ребенка артисты расстались. Дубцова рассказывала, что причиной развода стало абьюзивное поведение мужа. По словам певицы, в отношениях бывший супруг оскорблял ее внешний вид и называл толстой.

Ранее Дубцова опровергла слухи о романе сына с эскортницей. Они появились после публикации артистки снимка с сыном и некой девушки. Некоторые СМИ начали писать, что Артем начал встречаться с эскортницей. Однако Дубцова высмеяла данную информацию. Она отметила, что девушка — не возлюбленная ее сына, а дочь подруги.

Шоу-бизнес,Роман Черницын,Ирина Дубцова,
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