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30 минут назад

Концертный директор МакSим высказался о переносе концертов из-за здоровья певицы

Lenta.ru

На данный момент ведется работа над изменением и корректировкой графика выступлений российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), состояние которой значительно ухудшилось после последних концертов. Об этом «Ленте.ру» рассказал концертный директор артистки Павел Назаров.

Концертный директор МакSим высказался о переносе ее концертов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ведется работа над изменением и корректировкой графика концертов. Более точной информации пока сказать не могу. Артист уже написал о своем текущем состоянии в соцсетях», — рассказал Назаров.

Ранее артистка рассказала о своем состоянии после концертов и призвала поклонников не переживать.

«Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие "как лучше", но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — написала исполнительница.

Она также добавила, что работа, требующая полной самоотдачи, и прохождение лечения в ее случае оказались несовместимы.

Шоу-бизнес,Марина Абросимова,Павел Назаров,
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