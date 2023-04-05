Концертный директор МакSим высказался о переносе ее концертов

«Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие "как лучше", но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — написала исполнительница.