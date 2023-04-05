Сын Софии Ротару продает гостиницу матери в Крыму

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко выставил на продажу гостиницу матери в Крыму. Об этом в беседе с kp.ru рассказала продюсер Алина Сагина.

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«Свою гостиницу в центре Ялты «Вилла София» Ротару переписала на единственного сына Руслана Евдокименко. Он сейчас продает этот отель. Нашелся покупатель, мужчина был согласен выкупить гостиницу Ротару за €9 млн (более 750 млн рублей), но Руслан настаивает на € 30 млн (более 2,5 млрд рублей)», — объяснила Сагина.

По словам продюсера, сын артистки не намерен продавать ее гостиницу за меньшую сумму, поскольку считает, что покупатель должен «платить за имя мамы». Также у Ротару имеется дача в Крыму, однако певица не намерена продавать недвижимость, поскольку в ней прошла ее молодость с покойным супругом Анатолием Евдокименко.