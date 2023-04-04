В Чебоксарах отменили концерт Дианы Арбениной

В Telegram-канале главы администрации города Чебоксар Дениса Спирина один из пользователей сети спросил у градоначальника, почему концерт Дианы Арбениной до сих пор не отменили.
«Денис, я повторю вопрос: почему в городе 14 апреля 2023 г. будет выступать артист (Д. Арбенина), который выступает против СВО? Вы не поддерживаете наших солдат, получается? Неужели вам так сложно ответить на простой вопрос?» — возмутился один из комментаторов.
В ответ на это Спирин заявил, что концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», который был запланирован на 14 апреля, не состоится. По словам главы администрации города, уведомление об отмене мероприятия уже отправлено организатору концерта.
Ранее в Новосибирске не стали отменять концерт Киркорова после пикета.