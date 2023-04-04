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1 час назад

МакSим подтвердила перенос концертов

Елена Прошина

Певица МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением. Об этом сообщает ТАСС.

МакSим подтвердила перенос концертов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, чувствует она себя хорошо, насколько это сейчас возможно. Тем не менее звезда подчеркнула, что приняла решение перенести ближайшие выступления.

"В данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", — рассказала артистка.

Напомним, ранее разгорелся настоящий скандал из-за странного поведения певицы на концертах. Во время выступлений МакSим выглядит вялой и еле передвигается по сцене. Поклонники потребовали отменить гастрольный тур звезды.

Ранее о переносе запланированных концертов МакSим сообщил ее директор Павел Назаров. При этом он подчеркнул, что исполнительница чувствует себя хорошо и восстанавливается.

Шоу-бизнес,Павел Назаров,
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