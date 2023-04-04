МакSим подтвердила перенос концертов

Певица МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам артистки, чувствует она себя хорошо, насколько это сейчас возможно. Тем не менее звезда подчеркнула, что приняла решение перенести ближайшие выступления.

"В данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", — рассказала артистка.

Напомним, ранее разгорелся настоящий скандал из-за странного поведения певицы на концертах. Во время выступлений МакSим выглядит вялой и еле передвигается по сцене. Поклонники потребовали отменить гастрольный тур звезды.