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28 минут назад

Певица МакSим ответила на слухи о проблемах со здоровьем

Газета.Ru

Певица МакSим прокомментировала в Instagram слухи о проблемах со здоровьем.

Певица МакSим ответила на слухи о проблемах со здоровьем
Фото: maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МакSим попросила фанатов и коллег прекратить "публичные разборки и истерики". Исполнительница отметила, что все люди эмоциональные, переживают и знают "как лучше", но при этом порой не хотят слушать и слышать других.

Певица призналась, что сейчас с ней все хорошо, "насколько это возможно". Музыкантка не стала отрицать, что находится на лечебных процедурах. Она приняла решение перенести ближайшие концерты на неопределенный срок. Новые даты звезда объявит позже.

По словам МакSим, недавний концерт в Твери показал, есть вещи и аспекты жизни, которые несовместимы.

"Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", - объяснила артистка.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку.

"Что касается недопониманий в моем коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях", - заявила музыкантка.

Ранее директор фан-клуба МакSим Виктория Титова заявила, что певице было трудно двигаться на концерте в Твери.

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