Директор МакSим объявил о переносе концертов певицы

Директор МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров заявил о переносе запланированных ранее концертов певицы на другие даты. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее певица МакSим сорвала концерт в Сочи, а на выступлении в Твери странно передвигалась по сцене, не попадала в ноты и в целом выглядела болезненно. Поклонники артистки заподозрили, что она беременна, и призвали отменить концертный тур МакSим из-за ее плохого самочувствия.

По словам Павла Назарова, исполнительница чувствует себя хорошо и восстанавливается, а ее концерты будут перенесены на другие даты.

«Все компании, ответственные за ближайшие концерты, в данный момент осуществляют работу над переносом концертов. Менеджмент артиста, музыканты и техническая команда всегда за максимальное уважение всех решений артиста. Новые даты концертного тура будут объявлены дополнительно», — подчеркнул директор певицы.