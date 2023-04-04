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41 минуту назад

Директор МакSим объявил о переносе концертов певицы

Алиса Селезнёва

Директор МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров заявил о переносе запланированных ранее концертов певицы на другие даты. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее певица МакSим сорвала концерт в Сочи, а на выступлении в Твери странно передвигалась по сцене, не попадала в ноты и в целом выглядела болезненно. Поклонники артистки заподозрили, что она беременна, и призвали отменить концертный тур МакSим из-за ее плохого самочувствия.

По словам Павла Назарова, исполнительница чувствует себя хорошо и восстанавливается, а ее концерты будут перенесены на другие даты.

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«Все компании, ответственные за ближайшие концерты, в данный момент осуществляют работу над переносом концертов. Менеджмент артиста, музыканты и техническая команда всегда за максимальное уважение всех решений артиста. Новые даты концертного тура будут объявлены дополнительно», — подчеркнул директор певицы.

Напомним, что в 2021 году певица переболела коронавирусом. Заболевание протекало в тяжелой форме из-за чего МакSим несколько недель провела в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.

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