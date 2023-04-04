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21 минуту назад

Директор Галустяна объяснил, зачем артисту армянское гражданство

Никита Бородкин

Концертный директор юмориста Михаила Галустяна Табриз Шахиди раскрыл, зачем комик получил армянское гражданство. Как сообщает Woman.ru, Галустян очень любит Армению и собирается исполнить давнюю мечту своей мамы Сусанны Ардашевны.

Директор Галустяна объяснил, зачем артисту армянское гражданство
Фото: URA.RU/TACCURA.RU/TACC

По словам Шахиди, Михаил решил подарить родительнице квартиру рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова. Кроме того, в будущем комик собирается приобрести недвижимость в Крыму — он хочет купить дом или квартиру в месте, где родился его отец.

Отдельно концертный директор еще раз опроверг слухи, что Галустян собирается уехать из России. По его словам, артист остается гражданином и налоговым резидентом РФ.

Галустян ответил на слухи о своей эмиграции из РФ

Напомним, что накануне Галустян рассказал о получении гражданства Армении. Об этом он заявил на открытии жилого комплекса в Ереване, в котором комик собирается прописаться. Выдачу армянского паспорта он назвал торжеством справедливости — Михаил отметил, что честно подал заявку со всеми необходимыми документами и ее одобрили.

Шоу-бизнес,Табриз Шахиди,Сергей Параджанов,Михаил Галустян,
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