Директор Галустяна объяснил, зачем артисту армянское гражданство

Концертный директор юмориста Михаила Галустяна Табриз Шахиди раскрыл, зачем комик получил армянское гражданство. Как сообщает Woman.ru, Галустян очень любит Армению и собирается исполнить давнюю мечту своей мамы Сусанны Ардашевны.

Фото: URA.RU/TACC URA.RU/TACC

По словам Шахиди, Михаил решил подарить родительнице квартиру рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова. Кроме того, в будущем комик собирается приобрести недвижимость в Крыму — он хочет купить дом или квартиру в месте, где родился его отец.

Отдельно концертный директор еще раз опроверг слухи, что Галустян собирается уехать из России. По его словам, артист остается гражданином и налоговым резидентом РФ.