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10 минут назад

Вдовец Легкоступовой женился спустя 2,5 года после смерти певицы

Газета.Ruиещё 1

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в своем Instagram опубликовал снимок с обручальными кольцами и букетом цветов.

"Спасибо большое! Я снова счастлив!" - ответил Фирсов на поздравления журналистов.

Некоторые пользователи соцсети раскритиковали вдовца за решение вновь жениться спустя 2,5 года после смерти его бывшей жены. В ответ на это Фирсов напомнил, что скорбит по экс-супруге уже почти 3 года.

"Три года! Сколько вы еще предлагаете погоревать? Это раз, а второе — Валюша вряд ли меня хочет видеть в унынии на этом свете! Всем учителям и советчикам привет и пожелание жить своей жизнью!" - возмутился он.

Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате травмы головы. В декабре 2021 года Фирсов заявил, что виновен в смерти артистки. По его мнению, он "недоглядел" за женой.

Ранее вдовец Легкоступовой заявил, что отдаст долю квартиры певицы ее детям только за деньги.

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