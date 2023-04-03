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35 минут назад

Лидер группы «Земляне» назвал SHAMAN «нерукопожатным» человеком

Lenta.ru

Лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, для него является «нерукопожатным» человеком. Об этом он заявил в беседе с RTVI.

«Я не рукопожатен с ним, потому что быть гражданином и казаться гражданином — две большие разницы. Когда мы его пригласили выступить [на концертах в ДНР и ЛНР], ответ был: "Меня жена не пускает". Жена не пускает», — сказал 70-летний музыкант.

Киселев подчеркнул, что певица Юлия Чичерина, исполнительница Юта и многие другие женщины-знаменитости уже побывали на культурных событиях в Донбассе, несмотря на потенциальную опасность. Лидер «Землян» отдельно отметил, что Дронов имеет полное право отказываться от выступлений в зоне боевых действий. При этом здороваться с артистом он не намерен.

Ранее SHAMAN отреагировал на перепевку его композиции под названием «Я русский» рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Музыкант пояснил, что не может запретить людям любить его творчество и исполнять песни.

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