Лидер группы «Земляне» назвал SHAMAN «нерукопожатным» человеком

«Я не рукопожатен с ним, потому что быть гражданином и казаться гражданином — две большие разницы. Когда мы его пригласили выступить [на концертах в ДНР и ЛНР], ответ был: "Меня жена не пускает". Жена не пускает», — сказал 70-летний музыкант.