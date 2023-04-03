Шакира написала прощальное письмо на фоне своего отъезда из Барселоны

Певица Шакира сообщила об отъезде из Барселоны с детьми. Соответствующее прощальное письмо появилось у нее в социальной сети.

По словам Шакиры, в прошлом она переехала в Барселону, чтобы «дать своим детям стабильность», ту же, что теперь она с ними «ищет в другом уголке мира». Речь идет о месте рядом с семьей певицы, ее друзьями и морем.

«Сегодня мы начинаем новую главу в поисках их счастья», — написала она.

Шакира поблагодарила всех, кто покорил с ней «столько волн в Барселоне, поддерживал, вытирал слезы, вдохновлял и помогал расти», отметив, что именно в этом городе поняла, что «дружба, вне всяких сомнений, длится дольше, чем любовь». Также певица обратилась к «испанской публике», всегда окружавшей ее «любовью и преданностью», пообещав увидится «позже».