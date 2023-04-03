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Шакира написала прощальное письмо на фоне своего отъезда из Барселоны

Певица Шакира сообщила об отъезде из Барселоны с детьми. Соответствующее прощальное письмо появилось у нее в социальной сети.

Шакира написала прощальное письмо на фоне своего отъезда из Барселоны
© globallookpress.com

По словам Шакиры, в прошлом она переехала в Барселону, чтобы «дать своим детям стабильность», ту же, что теперь она с ними «ищет в другом уголке мира». Речь идет о месте рядом с семьей певицы, ее друзьями и морем.

«Сегодня мы начинаем новую главу в поисках их счастья», — написала она.

Шакира поблагодарила всех, кто покорил с ней «столько волн в Барселоне, поддерживал, вытирал слезы, вдохновлял и помогал расти», отметив, что именно в этом городе поняла, что «дружба, вне всяких сомнений, длится дольше, чем любовь». Также певица обратилась к «испанской публике», всегда окружавшей ее «любовью и преданностью», пообещав увидится «позже».

Предполагается, что Шакира возвращается в Майами. К данному шагу ее толкнул развод с футболистом Жераром Пике, с которым она прожила больше десяти лет. Бывший муж изменял певице, еще находясь с ней в отношениях. В январе Шакира выпустила песню «53», которую посвятила Пике. В ней она заявила, что «стоит двух 22-летних» и пожелала ему тренировать не только мышцы, но и мозги.

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