Шакира написала прощальное письмо на фоне своего отъезда из Барселоны
Певица Шакира сообщила об отъезде из Барселоны с детьми. Соответствующее прощальное письмо появилось у нее в социальной сети.
По словам Шакиры, в прошлом она переехала в Барселону, чтобы «дать своим детям стабильность», ту же, что теперь она с ними «ищет в другом уголке мира». Речь идет о месте рядом с семьей певицы, ее друзьями и морем.
«Сегодня мы начинаем новую главу в поисках их счастья», — написала она.
Шакира поблагодарила всех, кто покорил с ней «столько волн в Барселоне, поддерживал, вытирал слезы, вдохновлял и помогал расти», отметив, что именно в этом городе поняла, что «дружба, вне всяких сомнений, длится дольше, чем любовь». Также певица обратилась к «испанской публике», всегда окружавшей ее «любовью и преданностью», пообещав увидится «позже».
Предполагается, что Шакира возвращается в Майами. К данному шагу ее толкнул развод с футболистом Жераром Пике, с которым она прожила больше десяти лет. Бывший муж изменял певице, еще находясь с ней в отношениях. В январе Шакира выпустила песню «53», которую посвятила Пике. В ней она заявила, что «стоит двух 22-летних» и пожелала ему тренировать не только мышцы, но и мозги.