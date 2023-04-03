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В Новосибирске требуют отменить концерт Киркорова

Жители Новосибирска провели пикет против концерта певца Филиппа Киркорова, который должен состояться 5 апреля. Об этом пишет «Царьград».

В Новосибирске требуют отменить концерт Киркорова
© globallookpress.com

Активисты выступили в поддержку традиционных ценностей. По их мнению, выступление Киркорова направлено против морали и нравственности. Собравшиеся принесли на акцию транспаранты, где гласили надписи: «Время СВО – время стряхнуть свору плясунов на костях и крестах», «Валентина Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине, так не забудем сатанизм Киркорова!».

Всего на пикет собралось порядка 50 человек. Среди прочего активисты требовали Киркорова принести публичные извинения за свое поведение. Пикетчиков поддержала сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России Яна Кованько. По ее мнению, певцу нужно поменять идеологию.

Она также призвала отказывать в проведении концертов таким артистам. Это, по ее словам, вынудит их поменять свою политику. Сам Киркоров пока никак не отреагировал на прошедшее мероприятие.

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