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58 минут назад

В Новосибирске требуют запретить концерт Киркорова

Национальная Служба Новостей

В Новосибирске на пикете активисты потребовали запретить концерт народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщает «Царьград».

В Новосибирске требуют запретить концерт Киркорова
Фото: ТАССТАСС

Активисты считают, что поведение Киркорова не соответствует морали и нравственности. Участники акции потребовали и публичных извинений от Киркорова за свое поведение.

«Шоу 55 GOLD вызывает множество вопросов», - заявила сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России в Новосибирской области Яна Кованько.

Концерт Киркорова в Новосибирске запланирован на 5 апреля. Шоу пройдет на «Локомотив Арене». Стоимость билетов начинается от 2,2 тысяч рублей. 30 апреля Киркорову исполнится 55 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Шоу-бизнес,Яна Кованько,Филипп Киркоров,
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