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32 минуты назад

Удовиченко впервые появилась на публике после перелома позвоночника

Никита Бородкин

Актриса Лариса Удовиченко впервые появилась на публике после перелома позвоночника, который она получила под Новый год. Как рассказал близкий друг актрисы Эвклид Кюрдзидис в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, сейчас она находится в прекрасном состоянии и уже снимается в кино, ради чего летала в Сочи.

Удовиченко впервые появилась на публике после перелома позвоночника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для быстрого восстановления актрисы врачи использовали «особые технологии». Эксперты же не исключают, что знаменитость пользуется обезболивающими.

«При любом несоблюдении (рекомендаций — прим. ред.) всегда могут быть осложнения — смещения металлоконструкций, выраженный болевой синдром», — подчеркнул травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов.

Сама Удовиченко на вопросы о своем здоровье отвечает неохотно и подчеркивает, что реабилитация уже закончена, а она вернулась к работе. Недавно она впервые вышла на сцену и отыграла трехчасовой спектакль. Разумеется, все это время на ней был корсет, который фиксирует позвонки.

Шоу-бизнес,Эвклид Кюрдзидис,Дмитрий Ефремов,Лариса Удовиченко,
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