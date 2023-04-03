Актриса Лариса Удовиченко впервые появилась на публике после перелома позвоночника, который она получила под Новый год. Как рассказал близкий друг актрисы Эвклид Кюрдзидис в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, сейчас она находится в прекрасном состоянии и уже снимается в кино, ради чего летала в Сочи.

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По его словам, для быстрого восстановления актрисы врачи использовали «особые технологии». Эксперты же не исключают, что знаменитость пользуется обезболивающими.

«При любом несоблюдении (рекомендаций — прим. ред.) всегда могут быть осложнения — смещения металлоконструкций, выраженный болевой синдром», — подчеркнул травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов.