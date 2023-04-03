Филипп Киркоров схватил за грудь фанатку на концерте

Народный артист России Филипп Киркорова на концерте в Красноярске схватил за грудь фанатку. Видеоролик с казусом появился в социальных сетях звезды.

2 апреля во время концерт во Дворце спорта фанатка в футболке с портретом артиста подарила ему цветы и поцеловала его в щеку. Женщина стала позировать для фото и положила руку Киркорова себе на плечо, а певец переместил ее на грудь женщины. Посетительница, как можно заключить из видео, не протестовала и радостно закричала.

Газета.Ru