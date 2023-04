Филипп Киркоров схватил за грудь фанатку на концерте

Ранее сообщалось, что после концерта 33-летнего певца Криса Брауна пришлось расстаться паре. Во время исполнения песни Take You Down Браун, как он уже делал на концертах своего европейского тура Under The Influence, пригласил на сцену девушку, усадил ее на стул и устроил ей имитацию приватного эротического танца лэп-дэнс. Это не понравилось избраннику девушки, купившему ей билеты на первый ряд.