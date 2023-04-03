Филипп Киркоров схватил за грудь фанатку на концерте

Народный артист России Филипп Киркорова на концерте в Красноярске схватил за грудь фанатку. Видеоролик с казусом появился в социальных сетях звезды.
2 апреля во время концерт во Дворце спорта фанатка в футболке с портретом артиста подарила ему цветы и поцеловала его в щеку. Женщина стала позировать для фото и положила руку Киркорова себе на плечо, а певец переместил ее на грудь женщины. Посетительница, как можно заключить из видео, не протестовала и радостно закричала.
Ранее сообщалось, что после концерта 33-летнего певца Криса Брауна пришлось расстаться паре. Во время исполнения песни Take You Down Браун, как он уже делал на концертах своего европейского тура Under The Influence, пригласил на сцену девушку, усадил ее на стул и устроил ей имитацию приватного эротического танца лэп-дэнс. Это не понравилось избраннику девушки, купившему ей билеты на первый ряд.