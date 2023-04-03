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51 минуту назад

Директор МакSим высказался об отмене гастролей певицы

РИА "ФедералПресс"иещё 7

Директор певицы МакSим Павел Назаров в соцсеятх ответил на просьбы поклонников отменить гастрольный тур. Фанаты требуют дать артистке отдохнуть и не проводить оставшиеся концерты.

Директор МакSим высказался об отмене гастролей певицы
Фото: ТАССТАСС

«Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются», – отметил Назаров.

В случае с МакSим же фанаты хотят решить все сами, без учета желаний певицы. Павел Назаров добавил, что в сложные моменты зритель поддерживает своего кумира.

Директор артистки также возмутился поведению поклонников на ее концерте в Твери. Вместо того, чтобы проводить МакSим со сцены, они занимались съемкой флешмоба.

Шоу-бизнес,Павел Назаров,
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