Директор МакSим высказался об отмене гастролей певицы

Директор певицы МакSим Павел Назаров в соцсеятх ответил на просьбы поклонников отменить гастрольный тур. Фанаты требуют дать артистке отдохнуть и не проводить оставшиеся концерты.
«Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются», – отметил Назаров.
В случае с МакSим же фанаты хотят решить все сами, без учета желаний певицы. Павел Назаров добавил, что в сложные моменты зритель поддерживает своего кумира.
Директор артистки также возмутился поведению поклонников на ее концерте в Твери. Вместо того, чтобы проводить МакSим со сцены, они занимались съемкой флешмоба.