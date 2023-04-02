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21 минуту назад

Костя Грим об эмиграции: «Я лучше в Чебоксары буду ездить»

Ирина Лебедева

Константин Бурдаев, известный публике под сценическим псевдонимом Костя Грим, четко обозначил свою позицию в отношении эмиграции из России. Музыканта, по его словам, часто пугают, что теперь он будет ездить с концертами только по России, к примеру, в Чебоксары, а дальнее зарубежье для него закрыто. Об этом пишет СтарХит.

Костя Грим об эмиграции: «Я лучше в Чебоксары буду ездить»
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Артист ответил подписчикам, что его вполне устраивает возможность выступать в своей стране.

«Чебоксары — отличный город с хорошей инфраструктурой! Почему бы и нет! Я лучше в Чебоксары буду ездить, чем сидеть в Венгрии, как некоторые сейчас коллеги и сосать лапу», — констатировал Бурдаев.

Константин держит себя в форме и много времени проводит в спортзале. На флешмобе «10 years challenge» певец признался, что за десять лет практически ничего и не изменилось:

«С тех пор у меня в руках та же самая гитара и тот же аппарат ушного мониторинга».

Шоу-бизнес,Константин Бурдаев,
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