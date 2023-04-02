Костя Грим об эмиграции: «Я лучше в Чебоксары буду ездить»

Константин Бурдаев, известный публике под сценическим псевдонимом Костя Грим, четко обозначил свою позицию в отношении эмиграции из России. Музыканта, по его словам, часто пугают, что теперь он будет ездить с концертами только по России, к примеру, в Чебоксары, а дальнее зарубежье для него закрыто. Об этом пишет СтарХит.