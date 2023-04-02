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48 минут назад

Супруга Куценко ушла с премьеры его фильма

Ирина Лебедева

Гоша Куценко презентовал фильм «Любовь-морковь. Восстание машин», где сыграл одну из главных ролей. На красную ковровую дорожку артист вышел с дочками. Его супруга Ирина Скриниченко к журналистам не выходила и старательно пряталась от камер.

Супруга Куценко ушла с премьеры его фильма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позднее, примерно через полчаса после начала показа, Ирина вышла из зала.

«Я больше не могу», - сказала она.

Скриниченко трудится моделью, тем не менее, она не любит публичность. После показа Гоша Куценко объяснил это журналистам. Тем не менее, публика сочла, что она повела себя не слишком адекватно, - информирует НТВ.

Пара состоит в отношениях уже 20 лет, официальный брак они заключили в 2012 году. За это время у них родились две дочери – Евгения и Светлана.

Актер признается, что они с женой живут отдельно. К такому решению супруги пришли сразу после начала отношений. Ирина с дочками живет в пригороде Москвы, артист в самой столице. Как рассказывает Куценко, расстояние не вредит отношениям с возлюбленной, они успевают соскучиться.

Шоу-бизнес,Ирина Скриниченко,Гоша Куценко,
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