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25 минут назад

Дочь певицы Славы выписали из роддома

Газета.Ruиещё 3

Дочь певицы Славы Александру Морозову выписали из роддома. Об этом сообщает Super.

Дочь певицы Славы выписали из роддома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Морозова рассказала, во сколько ей обошлись роды. Девушка заплатила за больницу 770 тыс. рублей. Она также призналась, что, во время появления на свет сына, испытывала сильный стресс. Из-за того, что врачам пришлось проводить экстренное кесарево сечение, у дочери звезды началась паника. Акушерке удалось успокоить девушку.

«После наркоза я тяжело отходила, и радость материнства пришла ко мне только через полтора суток», — поделилась Морозова.

30 марта Морозова родила сына от супруга Андрея Дедова. Об этом сообщила Слава в соцсетях. Со слезами на глазах артистка призналась, что стала бабушкой.

Морозова раскрыла, что ждет ребенка в январе 2023 года. На тот момент она уже находилась на седьмом месяце беременности.

Ранее певица Слава рассказала о проблемах во время родов дочери. По ее словам, малыш «обмотался пуповиной, и сердечко плохо стучало». Артистка добавила, что девушку оперировал главврач.

Шоу-бизнес,Александра Морозова,
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