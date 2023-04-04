Дочь певицы Славы выписали из роддома

Дочь певицы Славы Александру Морозову выписали из роддома. Об этом сообщает Super.

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Морозова рассказала, во сколько ей обошлись роды. Девушка заплатила за больницу 770 тыс. рублей. Она также призналась, что, во время появления на свет сына, испытывала сильный стресс. Из-за того, что врачам пришлось проводить экстренное кесарево сечение, у дочери звезды началась паника. Акушерке удалось успокоить девушку.

«После наркоза я тяжело отходила, и радость материнства пришла ко мне только через полтора суток», — поделилась Морозова.

30 марта Морозова родила сына от супруга Андрея Дедова. Об этом сообщила Слава в соцсетях. Со слезами на глазах артистка призналась, что стала бабушкой.

Морозова раскрыла, что ждет ребенка в январе 2023 года. На тот момент она уже находилась на седьмом месяце беременности.