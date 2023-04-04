Дочь певицы Славы выписали из роддома

Дочь певицы Славы Александру Морозову выписали из роддома. Об этом сообщает Super.
Морозова рассказала, во сколько ей обошлись роды. Девушка заплатила за больницу 770 тыс. рублей. Она также призналась, что, во время появления на свет сына, испытывала сильный стресс. Из-за того, что врачам пришлось проводить экстренное кесарево сечение, у дочери звезды началась паника. Акушерке удалось успокоить девушку.
«После наркоза я тяжело отходила, и радость материнства пришла ко мне только через полтора суток», — поделилась Морозова.
30 марта Морозова родила сына от супруга Андрея Дедова. Об этом сообщила Слава в соцсетях. Со слезами на глазах артистка призналась, что стала бабушкой.
Морозова раскрыла, что ждет ребенка в январе 2023 года. На тот момент она уже находилась на седьмом месяце беременности.
Ранее певица Слава рассказала о проблемах во время родов дочери. По ее словам, малыш «обмотался пуповиной, и сердечко плохо стучало». Артистка добавила, что девушку оперировал главврач.