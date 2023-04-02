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1 час назад

Звезда «Ранеток» разочаровалась в эмиграции в Аргентину

Ирина Лебедева

Елена Третьякова, ранее певшая в популярной группе «Ранетки» и снявшаяся в одноименном сериале, несколько лет назад ушла из шоу-бизнеса. Елена стала практикующим психологом и коучем.

Звезда «Ранеток» разочаровалась в эмиграции в Аргентину
Фото: ВКонтактеВКонтакте

В прошлом году Елена сообщила подписчикам, что уехала в Буэнос-Айрес и родила ребенка. Именно в Аргентине ребенок сразу после рождения становится ее гражданином, а родители получают гражданство через два года.

Сначала посты молодой мамы в микроблоге были полны оптимизма. Но в какой-то момент удача отвернулась от Елены. По ее словам, в Аргентине очень трудно найти подходящее жилье, и ей пришлось сменить немало съемных квартир. В итоге она остановилась на подходящих, казалось бы, апартаментах. Но после переезда Третьякова обнаружила, что там полчища тараканов и даже есть блохи. Жить с малышом там было невозможно.

Елена с сыном была вынуждена скитаться по отелям и основное время проводить в машине, где есть кондиционер. Залог хозяйка отдала после долгих препирательств, нового жилья пока подобрать не удалось

Третьякова очень разочарована.

«Эмиграция - это очень тяжело. В Аргентине огромное количество плюсов, но и такое же огромное количество минусов, к которым тяжело привыкнуть. Да и нужно ли вообще привыкать к тому, чего тебе не подходит? Так что мы в подвешенном состоянии…», - написала она.

Ранее экс-участница «Ранеток» Елена Третьякова рассказала, что ее первый сексуальный опыт был «с человеком из руководящего состава» коллектива и «под эмоциональным давлением». В момент близости она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. По ее словам, этот эпизод поломал ее «сексуальность и психику к чертям».

Шоу-бизнес,Елена Третьякова,
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