Звезда «Ранеток» разочаровалась в эмиграции в Аргентину

Елена Третьякова, ранее певшая в популярной группе «Ранетки» и снявшаяся в одноименном сериале, несколько лет назад ушла из шоу-бизнеса. Елена стала практикующим психологом и коучем.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

В прошлом году Елена сообщила подписчикам, что уехала в Буэнос-Айрес и родила ребенка. Именно в Аргентине ребенок сразу после рождения становится ее гражданином, а родители получают гражданство через два года.

Сначала посты молодой мамы в микроблоге были полны оптимизма. Но в какой-то момент удача отвернулась от Елены. По ее словам, в Аргентине очень трудно найти подходящее жилье, и ей пришлось сменить немало съемных квартир. В итоге она остановилась на подходящих, казалось бы, апартаментах. Но после переезда Третьякова обнаружила, что там полчища тараканов и даже есть блохи. Жить с малышом там было невозможно.

Елена с сыном была вынуждена скитаться по отелям и основное время проводить в машине, где есть кондиционер. Залог хозяйка отдала после долгих препирательств, нового жилья пока подобрать не удалось

Третьякова очень разочарована.

«Эмиграция - это очень тяжело. В Аргентине огромное количество плюсов, но и такое же огромное количество минусов, к которым тяжело привыкнуть. Да и нужно ли вообще привыкать к тому, чего тебе не подходит? Так что мы в подвешенном состоянии…», - написала она.