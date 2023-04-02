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33 минуты назад

Джигурду попросили «писать правду»

Ирина Лебедева

Никита Джигурда поехал в зону специальной военной операции и выложил в интернет запись своего выступления на Донбассе. Ролик он сопроводил постом, где сообщил:

Джигурду попросили «писать правду»
Фото: РамблерРамблер

«Там, где я был - на передовой - за 8 лет не ступала ни одна нога ни одного артиста или певца. В замаскированном засекреченном расположении штаба полевого командира звучит моя песня на стихотворение смелого актера Георгия Тесля-Герасимова, который, участвуя добровольцем в СВО в Донбассе, написал правдивую балладу, посвященную нашим погибшим ребятам».

Актер и журналист Михаил Мамаев» еще в феврале уехал в зону проведения СВО и делает репортажи оттуда. Он ответил Джигурде, похвалив эпатажного шоумена за поездку, но, однако, отметил и неточность в его словах. Об этом рассказывает АИФ.

«Никита, друг мой дорогой, там, где ты сейчас находишься, не передовая. Во-вторых, ты там не первый актер. Есть и в-третьих, и в-четвертых... Впрочем, все равно ты молодец, если реально выехал в Донбасс. Но, пожалуйста, не привирай, не геройствуй, пиши правду. Люди здесь все видят, все знают, все читают, большинство парней прошли через передок, так что их не обманешь», - написал Мамаев.

Актер и музыкант Никита Джигурда приехал в зону спецоперации и подарил от себя лично автомобиль УАЗ легендарному командиру с позывным «Сид».

Шоу-бизнес,Георгий Тесля-герасимов,Михаил Мамаев,Никита Джигурда,
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