Джигурду попросили «писать правду»

«Никита, друг мой дорогой, там, где ты сейчас находишься, не передовая. Во-вторых, ты там не первый актер. Есть и в-третьих, и в-четвертых... Впрочем, все равно ты молодец, если реально выехал в Донбасс. Но, пожалуйста, не привирай, не геройствуй, пиши правду. Люди здесь все видят, все знают, все читают, большинство парней прошли через передок, так что их не обманешь», - написал Мамаев.