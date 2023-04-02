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1 час назад

Племянник Кончаловского хочет получить с экс-супруги 18 миллионов

Ирина Лебедева

Дмитрий Кончаловский и Ольга Спиркина в браке прожили всего три года. Но претензии племянник Андрея Кончаловского к бывшей жене имеет значительные. Он подал в Тверском суде иск к Спиркиной на 18 миллионов рублей. Из них 2 миллиона – за купленный в браке автомобиль, остальное – доходы от школы телевизионного мастерства, где Дмитрий был директором.

Племянник Кончаловского хочет получить с экс-супруги 18 миллионов
Фото: Кино-Театр.Ру.Кино-Театр.Ру.

Ольга же заявляет, что, когда они поженились, Дмитрий доходов не имел и жить пришел в ее квартиру. Все материальные блага, которые есть у него, создала ему она. Как пишут 7days.ru, даже в суд он пришел в тех вещах, что она ему купила.

Кончаловский уже женился на другой женщине. Но невыносимый, по его словам, характер Спиркиной и ее любовные похождения, в которых он ее обвиняет, требуют отмщения.

«Однажды утром я проснулся, меня шарахнула по голове мысль: почему я должен быть терпилой во всех отношениях? Я не хочу», - заявил он.

Спиркина же слова бывшего мужа называет вымыслом. Ольга объясняет, что ни о каких изменах не было и речи. Она потому и выходила замуж шесть раз, что сразу расставалась с мужчинами, не оправдавшими ее надежд.

По словам актрисы, она ушла от Дмитрия из-за того, что он регулярно выпивал.

Шоу-бизнес,Ольга Спиркина,Андрей Михалков-Кончаловский,
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