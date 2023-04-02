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17 минут назад

Певица Слава рассказала об опасности, подстерегавшей внука

Ирина Лебедева

Дочь певицы Славы Александра недавно стала мамой. Как оказалось, новорожденный малыш был в смертельной опасности. Об этом рассказала сама певица в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певица Слава рассказала об опасности, подстерегавшей внука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам молодой бабушки, ее дочь в день родов посетила тренировку по йоге, а затем приехала в московский перинатальный центр на обследование. В процессе обследования медики определили, что ребенку угрожает опасность – он обвился пуповиной. Было принято решение об экстренной операции, - пишет издание nation-news.

«Не передать, что мы пережили. Вообще, должен был быть другой доктор, но его не было на месте, поэтому нас оперировал главврач», - сообщила Слава.

Так малыш появился на свет несколько раньше положенного срока. Но рост и вес у него уже вполне соответствовали нормам.

Сама же Анастасия Сланевская не раз говорила, что очень рада тому, что рано стала мамой. В 19 лет она родила дочку Сашу в браке с бизнесменом Константином Морозовым. Также, у знаменитости есть младшая дочь Антонина, родившаяся в отношениях Славы с Анатолием Данилицким.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,Константин Морозов,
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