Серов объяснил, почему не попал на юбилейный концерт Иванова в Кремле

Александр Серов должен был принять участие в юбилейном концерте, посвященном композитору Олегу Иванову. Концерт проходил в Кремле. Но обстоятельства сложились так, что на сцену исполнитель так и не вышел. Об этом пишет портал vokrug.tv.

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Будучи гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ Серов объяснил, что накануне мероприятия он вывихнул ногу, пришлось обращаться за медицинской помощью.

«Коленку повредил, чашечку. Хромал сильно, нельзя было ехать в Кремль. Скользко, у нас же лес здесь. И, вроде бы, все аккуратно, я же все-таки не бегаю, хожу ровно. Вот так вот случилось. Нелепый конфуз», — рассказал народный артист.

Александр, по его словам, до сих пор окончательно не реабилитировался. Он уже передвигается без посторонней помощи, однако время от времени еще испытывает сильную боль.