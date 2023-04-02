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56 минут назад

Серов объяснил, почему не попал на юбилейный концерт Иванова в Кремле

Ирина Лебедева

Александр Серов должен был принять участие в юбилейном концерте, посвященном композитору Олегу Иванову. Концерт проходил в Кремле. Но обстоятельства сложились так, что на сцену исполнитель так и не вышел. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Серов объяснил, почему не попал на юбилейный концерт Иванова в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Будучи гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ Серов объяснил, что накануне мероприятия он вывихнул ногу, пришлось обращаться за медицинской помощью.

«Коленку повредил, чашечку. Хромал сильно, нельзя было ехать в Кремль. Скользко, у нас же лес здесь. И, вроде бы, все аккуратно, я же все-таки не бегаю, хожу ровно. Вот так вот случилось. Нелепый конфуз», — рассказал народный артист.

Александр, по его словам, до сих пор окончательно не реабилитировался. Он уже передвигается без посторонней помощи, однако время от времени еще испытывает сильную боль.

Ранее артист обвинил в неблагодарности и дочь Мишель: по его словам, он потратил огромные деньги на ее достойную жизнь и образование, но девушка даже «спасибо» не сказала.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Олег Иванов,
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