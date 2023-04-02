Васильева рассказала, как устроила пожар в гостинице

Татьяна Васильева актриса известная и чрезвычайно востребованная. На ее счету – множество гастрольных поездок и приключений. Причем не всегда безопасных и забавных.

Так, в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале Васильева рассказала, как однажды устроила пожар в гостиничном номере. Тогда труппа работала в Норвегии. Об этом информирует СтарХит.

Татьяна включила кипятильник, прилегла отдохнуть и уснула. К счастью, актриса довольно быстро проснулась и смогла потушить пламя. Но номер серьезно пострадал.

«В номере практически ничего не осталось. Прогорел белый диван пополам», - сообщила Васильева.

Потом она спустилась к стойке администрации и попросила, чтобы в номер поднялся переводчик. Тот воспринял ситуацию достаточно спокойно, сказал, что подобное может случиться с каждым.

А режиссер Станислав Любшин едва ли не набросился на Васильеву с кулаками.

«Ты — дура конченная! Зачем ты его пригласила? Позвала бы нас, мы бы вытащили эту мебель. У нас так было в Красноярске. Мы сожгли диван, вынесли, сказали: „Не было“. Ты — дура!» — накричал он на Татьяну.

Не так давно внук народной артистки РФ Татьяны Васильевой 12-летний Григорий Васильев переехал из Германии в Москву. Причиной возвращения его мачеха Мария Васильева-Болонкина объяснила желанием мальчика жить с отцом Филиппом Васильевым.

«Гриша так и говорит: "Тут моя Родина. Тут папа"», — пояснила она.