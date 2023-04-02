Удовиченко вернулась на сцену после тяжелой травмы

Лариса Удовиченко вернулась к работе. Народная артистка РФ несколько месяцев назад получила компрессионный перелом позвоночника, после чего долго была прикована к постели.
Но, как информирует Экспресс Газета, Удовиченко в полную силу играет на сцене, и даже танцует. Об этом шла речь в телепрограмме «Ты не поверишь» на НТВ. Зрители даже назвали 67-летнюю актрису героиней.
Однако врач-травматолог Дмитрий Ефремов считает, что звезда поступает опрометчиво.
«Я искренне надеюсь, что она носит жесткий фиксирующий корсет. Если не соблюдать рекомендации, то могут быть осложнения различного характера: смещение металлоконструкций и выраженный болевой синдром. Мы всегда об этом предупреждаем человека. Но артисты, у них все для искусства», - констатирует доктор.
18 января РИА Новости сообщало, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника.