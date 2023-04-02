$76.45+0.1482.39-0.75
53 минуты назад

Удовиченко вернулась на сцену после тяжелой травмы

Ирина Лебедева

Лариса Удовиченко вернулась к работе. Народная артистка РФ несколько месяцев назад получила компрессионный перелом позвоночника, после чего долго была прикована к постели.

Удовиченко вернулась на сцену после тяжелой травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но, как информирует Экспресс Газета, Удовиченко в полную силу играет на сцене, и даже танцует. Об этом шла речь в телепрограмме «Ты не поверишь» на НТВ. Зрители даже назвали 67-летнюю актрису героиней.

Однако врач-травматолог Дмитрий Ефремов считает, что звезда поступает опрометчиво.

«Я искренне надеюсь, что она носит жесткий фиксирующий корсет. Если не соблюдать рекомендации, то могут быть осложнения различного характера: смещение металлоконструкций и выраженный болевой синдром. Мы всегда об этом предупреждаем человека. Но артисты, у них все для искусства», - констатирует доктор.

18 января РИА Новости сообщало, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника.

Шоу-бизнес,Дмитрий Ефремов,Лариса Удовиченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий