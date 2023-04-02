Удовиченко вернулась на сцену после тяжелой травмы

«Я искренне надеюсь, что она носит жесткий фиксирующий корсет. Если не соблюдать рекомендации, то могут быть осложнения различного характера: смещение металлоконструкций и выраженный болевой синдром. Мы всегда об этом предупреждаем человека. Но артисты, у них все для искусства», - констатирует доктор.