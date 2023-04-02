Шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" началось с потасовки между участниками

На ТНТ стартовало шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". В этой передаче встретились победители "Битвы экстрасенсов" прошлых лет. Амбиции участников и зашкаливают, уже а первом выпуске между двумя конкурсантами произошла потасовка.

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Повздорили победитель 21-го сезона программы Олег Шепс (позиционирует себя как медиум) и Влад Чреватый, выигравший шоу в прошлом году (называет себя колдуном).

Конфликт произошел во время выезда участников шоу в Волгоградскую область. Там конкурсантам нужно было с помощью своих способностей пролить свет на сложную историю. Люди, которые пригласили к себе телегруппу, стали комментировать действия участников шоу, что не понравилось конкурсантам. А Влад Чреватый взялся оскорблять конкурентов. Особенно досталось Александру Шепсу, участнику одного из ранних сезонов. В новом сезоне он участвует вместе со своим братом Олегом.

Олег пообещал разбить лицо Владиславу Чреватому и уже подготовился к реализации этого намерения, но в конфликт вмешался ведущий Марат Башаров. Он разнял участников, а взбешенный Чреватый хлопнул дверью.