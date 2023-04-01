Газманов-младший разыграл поклонников

«После многочисленных отзывов моих друзей о том, что я круто готовлю и не менее многочисленных отзывов от поклонников моего творчества о том, что я плохо пою, я решил заняться тем, что у меня получается лучше. Я долго готовил этот сюрприз, и вот, наконец, я им поделился. При поддержке известных мастеров ресторанного бизнеса, я открываю свой мясной ресторан», — написал Родион.