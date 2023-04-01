Газманов-младший разыграл поклонников

Родион Газманов в микроблоге заявил, что уходит со сцены и будет заниматься ресторанной деятельностью.
«После многочисленных отзывов моих друзей о том, что я круто готовлю и не менее многочисленных отзывов от поклонников моего творчества о том, что я плохо пою, я решил заняться тем, что у меня получается лучше. Я долго готовил этот сюрприз, и вот, наконец, я им поделился. При поддержке известных мастеров ресторанного бизнеса, я открываю свой мясной ресторан», — написал Родион.
Как информирует Экспресс Газета, певец пригласил всех на открытие стейк-хауса «У Рода», пообещав каждому гостю приготовленный лично им бургер. Правда, Газманов-младший все же пожалел своих поклонников, и дал понять, что вся эта история – всего лишь шутка, поскольку заведение находится «на пересечении с Первоапрельским переулком».
Родион Газманов всегда отличался исключительным чувством юмора. В романтичный день 14 февраля Родион выставил жуткое фото без волос и бровей, а также с наличием шрамов и неровностей кожи.
«Восстанавливаюсь после весьма непростой предконцертной недели!» — заявил артист.
Как оказалось позже, блогер выложил старое фото 2016 года. Оно было сделано на съемках проекта «Точь в точь», когда артисту нужно было как можно реалистичнее воссоздать образ британского исполнителя Seal.