Трофимов:"Скоро будет тридцать лет, как я не пью"

Сергей Трофимов в интервью ютуб-каналу PROжизнь рассказал о том, как смог избавится от зависимости и вытащить себя из ада, в который сам себя же и загнал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вы знаете, что такое ад?! Это когда божья благодать тебя покидает, я это испытал. Скоро будет 30 лет как я не пью, даже на Новый год шампанское. Я пообещал Богу, что больше не буду пить, пацан сказал – пацан сделал», - рассказал певец.

Сейчас артист старается помочь людям, злоупотребляющим алкоголем или запрещенными веществами. По его словам, иногда достаточно одной откровенной беседы, чтобы понять, какую пустоту в душе пытается заполнить зависимый человек. Ну а дальше только сам он может исправить свою жизнь.Об этом пишут 7days.ru.

«Я сам бросил пить и вся причина в именно в человеке, а не в обстоятельствах. Это должен сам человек осознать и обратиться за помощью. Давить и ставить условия – не поможет, если человек не хочет меняться».

Трофимов подчеркнул, что он знает, о чем говорит, поскольку сам лично прошел этот путь.