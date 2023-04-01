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1 час назад

Трофимов:"Скоро будет тридцать лет, как я не пью"

Ирина Лебедева

Сергей Трофимов в интервью ютуб-каналу PROжизнь рассказал о том, как смог избавится от зависимости и вытащить себя из ада, в который сам себя же и загнал.

Трофимов:"Скоро будет тридцать лет, как я не пью"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы знаете, что такое ад?! Это когда божья благодать тебя покидает, я это испытал. Скоро будет 30 лет как я не пью, даже на Новый год шампанское. Я пообещал Богу, что больше не буду пить, пацан сказал – пацан сделал», - рассказал певец.

Сейчас артист старается помочь людям, злоупотребляющим алкоголем или запрещенными веществами. По его словам, иногда достаточно одной откровенной беседы, чтобы понять, какую пустоту в душе пытается заполнить зависимый человек. Ну а дальше только сам он может исправить свою жизнь.Об этом пишут 7days.ru.

«Я сам бросил пить и вся причина в именно в человеке, а не в обстоятельствах. Это должен сам человек осознать и обратиться за помощью. Давить и ставить условия – не поможет, если человек не хочет меняться».

Трофимов подчеркнул, что он знает, о чем говорит, поскольку сам лично прошел этот путь.

Музыкант Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим, высказался о «гибели» Европы. По мнению артиста, произойдет подобное из-за отмены русской культуры. Трофимов отметил, что многие российские артисты не могут выступить в европейских городах из-за санкций. Однако страдает от таких вещей лишь Европа, заключил исполнитель.

Шоу-бизнес,Сергей Трофимов,
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