Серябкина показала себя в прозрачном платье

Ольга Серябкина выложила в интернет фотосессию, где она в разных ракурсах демонстрирует фигуру. На экс-солистке группы «Серебро» черное белье и черное прозрачное платье в пол. В комментариях – восторженные отзывы об экстравагантном образе певицы. Снимки демонстрируются в Телеграм-канале Ольги.

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала, что вместе с супругом долго искала новый дом Площадь дома певицы составляет почти 600 квадратных метров. На двух этажах в том числе располагаются четыре спальни, просторная гостиная, столовая и кухня. Интерьер выполнен в минималистическом стиле в светлых цветах, акцентами служат темные оконные рамы. Там уже был сделан ремонт, однако певице с мужем пришлось немного изменить дизайн. Загородный дом обошелся Серябкиной в 300 миллионов рублей. https://news.rambler.ru/starlife/50405019/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink