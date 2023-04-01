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Серябкина показала себя в прозрачном платье

Ольга Серябкина выложила в интернет фотосессию, где она в разных ракурсах демонстрирует фигуру. На экс-солистке группы «Серебро» черное белье и черное прозрачное платье в пол. В комментариях – восторженные отзывы об экстравагантном образе певицы. Снимки демонстрируются в Телеграм-канале Ольги.

Серябкина показала себя в прозрачном платье
© РИА Новости

«Хороша, конечно, что тут кривить душой», «Бомбически! Буся красотуля!», «Шикарна», — пишут поклонники звезды.

Телеграм

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала, что вместе с супругом долго искала новый дом Площадь дома певицы составляет почти 600 квадратных метров. На двух этажах в том числе располагаются четыре спальни, просторная гостиная, столовая и кухня. Интерьер выполнен в минималистическом стиле в светлых цветах, акцентами служат темные оконные рамы. Там уже был сделан ремонт, однако певице с мужем пришлось немного изменить дизайн. Загородный дом обошелся Серябкиной в 300 миллионов рублей. https://news.rambler.ru/starlife/50405019/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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