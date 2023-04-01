Лазарев рассказал о трудностях жизни после 40 лет

«Когда тебе 20 лет, ты можешь есть все что угодно, и это никак не сказывается, а когда стукнет 40, все резко меняется. Каждая лишняя конфета сразу дает знать о себе в виде лишнего килограмма. Поэтому я стараюсь следить за питанием. С каждым годом все труднее держать себя в хорошей форме, особенно учитывая большое количество гастролей и переездов, недосыпа и отсутствие сил на тренажерный зал», - объяснил певец.