Лазарев рассказал о трудностях жизни после 40 лет

Сергею Лазареву исполнилось 40 лет. Певец рассказал, что, в целом, жизнью он доволен. Но есть серьезный минус возраста. С каждым годом, по словам Сергея, ему все тяжелее поддерживать форму.
«Когда тебе 20 лет, ты можешь есть все что угодно, и это никак не сказывается, а когда стукнет 40, все резко меняется. Каждая лишняя конфета сразу дает знать о себе в виде лишнего килограмма. Поэтому я стараюсь следить за питанием. С каждым годом все труднее держать себя в хорошей форме, особенно учитывая большое количество гастролей и переездов, недосыпа и отсутствие сил на тренажерный зал», - объяснил певец.
О том, что юные годы позади, напоминают исполнителю и подрастающие дети. Сергей воспитывает двоих детей – Никите 8 лет, Анне – 5 лет, - рассказывают 7days.ru.
: «Дети дают понять, что ты не молодеешь, жизнь одна, ты должен проживать ее максимально продуктивно и наслаждаться каждым днем», - отметил он.
Сергей Лазарев высказался о присваивании ему званий заслуженного или народного артиста России. Певец считает это «пережитками прошлого», так как самое главное – это «не значок или грамота, а настоящая любовь зрителей».
«На моих концертах всегда аншлаги по всей стране. Вот что является настоящей наградой», – уверен он.