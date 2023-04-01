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1 час назад

Винокур рассказал о фиктивном браке

Ирина Лебедева

Владимир Винокур отметил 75-летний юбилей. А в следующем году его и сего супругу ожидает еще один юбилей – 50-летие совместной жизни.

Винокур рассказал о фиктивном браке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас с Тамарой в будущем году золотая свадьба: в артистической среде случай уникальный! Жена всегда и во всем меня поддерживала, она удивительный человек, огромной силы воли. Она мой тыл, главный хозяин в доме», - сообщил юморист.

Вспоминая юность, артист признался, что их семейная жизнь началась с фиктивного брака. Владимир настойчиво ухаживал за Тамарой, однако та молодого человека игнорировала. Однако наступил момент, когда Винокуру нужно было устраиваться на работу в театр. Об этом пишут 7days.ru.

«Дело в том, что на работу в Театр оперетты старались брать москвичей — чтобы не возникало проблем с общежитием. Тамара узнала, что у меня в ГИТИСе скоро распределение, и решила по-дружески помочь».

Тамара сказала, что она посоветовалась с мамой и готова бесплатно заключить с Винокуром фиктивный брак, чтобы его взяли на работу. Но Владимир заявил, что хочет жениться по-настоящему и пообещал девушке стать известным и богатым артистом.

Владимиру Винокуру 31 марта исполнилось 75 лет. Говоря о своих планах с ведущим программы «Жизнь и судьба» Борисом Корчевниковым, он сообщил, что намерен продолжать творческую деятельность.

Шоу-бизнес,Владимир Винокур,
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