Ланская объяснила, почему скрывала развод

«Мы действительно со Стасом развелись, это произошло не вчера и даже не позавчера. Я скрывала наш разрыв до тех пор, пока все не улеглось и не стало чем-то отболевшим, пройденным этапом. К этому серьезному решению мы пришли вместе. И я рассказала все постфактум, когда и у Стаса, и у меня все уже было хорошо, каждый из нас обрел свое счастье», - объяснила звезда