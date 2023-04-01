Ланская объяснила, почему скрывала развод

Валерия Ланская развелась с кинорежиссером Стасом Ивановым после семи лет брака. У актрисы новый возлюбленный – ее коллега по профессии Эдгар Голосной.
В разговоре с журналистами издания 7days.ru Валерия рассказала, что долгое время не обнародовала расставание с Ивановым.
«Мы действительно со Стасом развелись, это произошло не вчера и даже не позавчера. Я скрывала наш разрыв до тех пор, пока все не улеглось и не стало чем-то отболевшим, пройденным этапом. К этому серьезному решению мы пришли вместе. И я рассказала все постфактум, когда и у Стаса, и у меня все уже было хорошо, каждый из нас обрел свое счастье», - объяснила звезда
Ланская и Иванов остались друзьями и сохранили теплые взаимоотношения.
«Стас по-прежнему остается любящим и заботливым отцом для нашего сына. В общем, мы прекрасно общаемся. Сейчас у меня началась новая страница», - резюмировала Валерия.
Ланская и Костомаров вместе участвовали в шоу «Ледниковый период». Артистка волнуется за здоровье Костомарова и ранее в социальных сетях обратилась к фигуристу. «Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!», - написала Валерия.