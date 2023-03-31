Дмитрий Колдун заявил, что многие артисты изменяют своим женам на гастролях

Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с "Пятым каналом", что многие артисты не соблюдают верность своим женам во время гастролей.

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По словам Колдуна, во время туров у музыкантов есть "правило 1000 км". Согласно ему, что произошло далеко, то не считается. Певец заявил, что многие артисты этим пользуются, однако сам он никогда его не применял.

Колдун заявил, что гастроли могут даже укреплять брак, "если вести себя нормально" и соблюдать семейные ценности.

Дмитрий Колдун женат на Виктории Хамицкой. Пара знакома со школьных времен, однако начала встречаться только в 2002 году. Долгое время они просто дружили и ходили на общие мероприятия. Но позже артист стал проявлять к девушке знаки внимания. В 2012 году возлюбленные поженились.

Позже Колдун объяснил, что ему не важна была свадьба и наличие обручального кольца, поэтому он не торопился с торжеством. Пара решила узаконить отношения, когда захотела детей. В 2013 году у них родился первенец Ян. В 2016-м на свет появилась дочь Алиса.