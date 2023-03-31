$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Лайма Вайкуле пожаловалась на хейтеров, которые критикуют ее за общение на русском языке

Газета.Ru

Певица Лайма Вайкуле на YouTube-канале "И Грянул Грэм" пожаловалась на хейтеров, которые пишут ей оскорбительные комментарии с грамматическими ошибками.

Вайкуле пожаловалась на неграмотных хейтеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне очень много пишут: "Лайма, зачем вы говорите по-русски? Говорите по-латышски! Россия вас забыла!" И это все с грамматическими ошибками! Как только человек пишет комплимент, он пишет чисто и красиво. Те, кто пишут такие хамские вещи, они необразованные люди! У них нет ни ума, ни образования!" - высказалась Вайкуле.

Вайкуле отметила, что сейчас живет в Риге. По словам певицы, это замечательный город, в котором "нет места для хамов". Она подчеркнула, что не может пригласить к себе хейтеров, так как таких людей в городе не принимают из-за их поведения.

"У меня всё отняли": Лайма Вайкуле призналась, что ей страшно потерять русский язык

Ранее Вайкуле призналась, что пережитый рак изменил ее отношение к людям.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий