Вайкуле пожаловалась на неграмотных хейтеров

"Мне очень много пишут: "Лайма, зачем вы говорите по-русски? Говорите по-латышски! Россия вас забыла!" И это все с грамматическими ошибками! Как только человек пишет комплимент, он пишет чисто и красиво. Те, кто пишут такие хамские вещи, они необразованные люди! У них нет ни ума, ни образования!" - высказалась Вайкуле.