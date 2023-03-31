Вайкуле пожаловалась на неграмотных хейтеров

Певица Лайма Вайкуле на YouTube-канале "И Грянул Грэм" пожаловалась на хейтеров, которые пишут ей оскорбительные комментарии с грамматическими ошибками.
"Мне очень много пишут: "Лайма, зачем вы говорите по-русски? Говорите по-латышски! Россия вас забыла!" И это все с грамматическими ошибками! Как только человек пишет комплимент, он пишет чисто и красиво. Те, кто пишут такие хамские вещи, они необразованные люди! У них нет ни ума, ни образования!" - высказалась Вайкуле.
Вайкуле отметила, что сейчас живет в Риге. По словам певицы, это замечательный город, в котором "нет места для хамов". Она подчеркнула, что не может пригласить к себе хейтеров, так как таких людей в городе не принимают из-за их поведения.
Ранее Вайкуле призналась, что пережитый рак изменил ее отношение к людям.