Семенович предположила, что могла бы стать наложницей султана

«Какая роспись на стенах в этом замке! Есть отдельная женская часть дома, тут наложницы султана жили, он мог выбрать себе любую на ночь. Все соблазняли султана, чтобы стать его наложницей, класс… Это он меня еще не видел в то время, жаль», — посмеялась Семенович.