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1 час назад

Анна Семенович предположила, что могла бы стать наложницей султана

Газета.Ru

Певица Анна Семенович пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что могла бы стать наложницей турецкого султана.

Семенович предположила, что могла бы стать наложницей султана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительница устроила фанатам импровизированную экскурсию по Стамбулу. Она показала поклонникам древний обелиск, который датируется 4 веком до нашей эры, а также главный дворец Османской империи середины 19 века, в котором древние султаны жили со своими наложницами.

«Какая роспись на стенах в этом замке! Есть отдельная женская часть дома, тут наложницы султана жили, он мог выбрать себе любую на ночь. Все соблазняли султана, чтобы стать его наложницей, класс… Это он меня еще не видел в то время, жаль», — посмеялась Семенович.

Семенович также показала второй по величине бриллиант в мире, величина которого составляет 86 карат. Она пожелала каждой своей подписчице стать обладателем такого драгоценного камня.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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