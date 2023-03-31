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Выступивший в России музыкант остался без концертов в Эстонии

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Часть организаторов концертов в Эстонии приостановили сотрудничество с музыкантом и дирижером Андресом Мустоненом. Причиной стало его выступление в России в марте, передает «РИА Новости».

В Эстонии прекратили сотрудничать с выступившим в России музыкантом
© CC BY-SA 2.0 / Rene Jakobson

Отмечается, что с осуждением поступка Мустонена выступило агентство Eesti Kontsert. Там заявили, что измеряют свои ценности «высокой этикой и лояльностью к эстонскому государству».

«Мустонен своими действиями и отношением показал, что эти ценности ему безразличны. Для нас это непреодолимый конфликт ценностей и потеря доверия, поэтому мы прекращаем с ним сотрудничество», — заявили в агентстве.

Eesti Kontsert является организатором концерта ансамбля Hortus Musicus «Путешествие в Иерусалим. Святой вербный концерт» в Таллине и выступления в честь Вербного воскресенья. Из-за решения агентства в первом случае мероприятие полностью отменили, во втором — отстранили только Мустонена.

Напомним, что музыкант выступил 19 марта в Новосибирске с пианисткой Екатериной Мечетиной и джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.

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