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45 минут назад

Гузеева объяснила, почему начала лепить пельмени

Газета.Ru

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объяснила желание запустить бизнес по продаже домашних пельменей. Ее высказывание в социальных сетях цитирует kp.ru.

Гузеева объяснила, почему начала лепить пельмени
Фото: Кадр из телепередачи «Давай поженимся»Кадр из телепередачи «Давай поженимся»

По словам Гузеевой, она лепит пельмени для души.

«Да, работы у меня много. С телевизора, как вы говорите, меня никто не попер. Кино у меня тоже есть. А это у меня для души и для сердца», — рассказала телеведущая, чья передача на Первом канале не выходит уже больше года.

Гузеева уточнила, что именно пельмени у нее с подругой получаются лучше всего. «Мы это делать умеем, мы это делали практически с самого рождения. После мамкиной сиськи сразу стали делать пельмени», — посмеялась актриса.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Первый канал,
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