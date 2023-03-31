Гузеева объяснила, почему начала лепить пельмени

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объяснила желание запустить бизнес по продаже домашних пельменей. Ее высказывание в социальных сетях цитирует kp.ru.
По словам Гузеевой, она лепит пельмени для души.
«Да, работы у меня много. С телевизора, как вы говорите, меня никто не попер. Кино у меня тоже есть. А это у меня для души и для сердца», — рассказала телеведущая, чья передача на Первом канале не выходит уже больше года.
Гузеева уточнила, что именно пельмени у нее с подругой получаются лучше всего. «Мы это делать умеем, мы это делали практически с самого рождения. После мамкиной сиськи сразу стали делать пельмени», — посмеялась актриса.