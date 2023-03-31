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45 минут назад

Авраама Руссо ограбили в Ярославле

Газета.Ru

Певец Авраам Руссо сообщил в беседе с mk.ru, что его ограбили.

Происшествие случилось во время частного концерта Руссо в Ярославле. После выступления артист обнаружил, что заднее боковое стекло его машины разбито. Из автомобиля пропали ценные вещи, которые там были. У звезды украли концертный костюм, фен, пару браслетов, кольца и кулон. На месте происшествия не оказалось камер видеонаблюдения, поэтому найти вора по горячим следам не удалось.

«Были золотые и серебряные украшения. Больше всего жаль браслет: мне его старшая дочь на День защитника Отечества подарила», — рассказал Руссо.

Артист предположил, что вещи украла одна навязчивая поклонница, которая преследует его в последнее время. По словам музыканта, фанатка караулила его у гостиницы в Ярославле.

«Когда вышли, увидели, что случилось, поняли, что забрали только мои вещи, больше ничего не тронули. Кто-то, очевидно, хотел получить личную вещь от артиста, трофей. Бог им судья», — заключил музыкант.

Ранее сообщалось, что Руссо оказался в больнице после сложной операции.

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