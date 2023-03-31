Лазареву больше понравилась Камчатка, чем Мальдивы

Певец Сергей Лазарева заявил в беседе с vnimanie.pro, что ему больше понравилось отдыхать на Камчатке, чем на Мальдивах.
Лазарев отметил, что хотел бы вернуться на Камчатку. Музыкант отметил, что про Мальдивы «все понял». Он назвал пребывание на острове «красивым, дорогим отдыхом, где просто лежишь и ничего не делаешь». Артист предпочитает более активное времяпровождение.
«Мне скучно сидеть на месте. Мне нужны экскурсии, передвижение, интересные истории и места», — объяснил звезда.
Артист отметил, что каждому свое.
Лазарев также прокомментировал отдых в России. По его мнению, с уходом из страны больших иностранных компаний качество обслуживания и сервиса в туристическом бизнесе не упало, а продолжает повышаться.
Артист добавил, что много путешествует по России, так как часто гастролирует. Музыкант устает о того, что его узнают в каждом городе. Именно поэтому зачастую он выбирает отдых за рубежом, где его не так хорошо знают.
«Но и в Сочи я дважды в год езжу просто как турист, в зимний и летний периоды», — поделился Лазарев.