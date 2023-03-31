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51 минуту назад

Сергею Лазареву понравилось отдыхать на Камчатке больше, чем на Мальдивах

Газета.Ru

Певец Сергей Лазарева заявил в беседе с vnimanie.pro, что ему больше понравилось отдыхать на Камчатке, чем на Мальдивах.

Лазареву больше понравилась Камчатка, чем Мальдивы
Фото: соцсетисоцсети

Лазарев отметил, что хотел бы вернуться на Камчатку. Музыкант отметил, что про Мальдивы «все понял». Он назвал пребывание на острове «красивым, дорогим отдыхом, где просто лежишь и ничего не делаешь». Артист предпочитает более активное времяпровождение.

«Мне скучно сидеть на месте. Мне нужны экскурсии, передвижение, интересные истории и места», — объяснил звезда.

Артист отметил, что каждому свое.

Лазарев также прокомментировал отдых в России. По его мнению, с уходом из страны больших иностранных компаний качество обслуживания и сервиса в туристическом бизнесе не упало, а продолжает повышаться.

Артист добавил, что много путешествует по России, так как часто гастролирует. Музыкант устает о того, что его узнают в каждом городе. Именно поэтому зачастую он выбирает отдых за рубежом, где его не так хорошо знают.

«Но и в Сочи я дважды в год езжу просто как турист, в зимний и летний периоды», — поделился Лазарев.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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