Певица Натали назвала секс основой выступлений на сцене

Российская эстрадная певица Наталья Рудина, выступающая под творческим псевдонимом Натали, заявила, что на сцене все «держится на сексе». Об этом она сообщила в интервью «Экспресс-газете».
Размышляя о сфере шоу-бизнеса, исполнительница отметила, что ее сексуальность воспитала сцена, а также подчеркнула, что во время выступления артист работает телом, так как публика не может рассмотреть лица.
«В жизни в плане секса была скромной девочкой, думающей, что всем мужчинам нужно одно и то же. Более того, в моем роду очень сильно проявлялась агрессия по отношению к мужчинам, и причина этой агрессии — в сексе», — призналась Натали.
По ее словам, приход на сцену избавил ее от ненависти к противоположному полу, а также научил правильно одеваться:
«Сцена держится на сексе, на обмене сексуальной энергетикой. В моем случае, публика — это мужчина, а я — женщина. Эту тему я изучала психологически, научно. И могу быть в ней даже экспертом».
Ранее народный артист России Андрей Соколов рассказал о съемках секс-сцены в советском фильме «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула.