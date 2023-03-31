Павел Деревянко приобрел квартиру в центре Москвы

Актер Павел Деревянко, звезда сериалов «Дылды» и «Беспринципные», в беседе с изданием «7 дней» признался, что приобрел квартиру в центре Москвы.
По его словам, ему нравится расположение квартиры, однако он чувствовал бы себя хорошо и в другом жилье.
«Сейчас мне комфортно жить в центре Москвы. Да и какая разница, где ты живешь. Я чувствую себя нормально везде», — заявил он.
Деревянко отметил, что раньше относился к деньгам несерьезно.
«Я буквально раздавал деньги до определенного времени, теперь меняю ситуацию и подход к этому вопросу», — сказал он, добавив, что в его ближнем кругу было несколько «пиявок», пользующихся щедростью звезды.
Также Деревянко рассказал об отношениях с экс-возлюбленной, от которой у него двое детей.