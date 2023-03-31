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50 минут назад

Павел Деревянко приобрел квартиру в центре Москвы

Газета.Ru

Актер Павел Деревянко, звезда сериалов «Дылды» и «Беспринципные», в беседе с изданием «7 дней» признался, что приобрел квартиру в центре Москвы.

Павел Деревянко приобрел квартиру в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ему нравится расположение квартиры, однако он чувствовал бы себя хорошо и в другом жилье.

«Сейчас мне комфортно жить в центре Москвы. Да и какая разница, где ты живешь. Я чувствую себя нормально везде», — заявил он.

Деревянко отметил, что раньше относился к деньгам несерьезно.

«Я буквально раздавал деньги до определенного времени, теперь меняю ситуацию и подход к этому вопросу», — сказал он, добавив, что в его ближнем кругу было несколько «пиявок», пользующихся щедростью звезды.

Также Деревянко рассказал об отношениях с экс-возлюбленной, от которой у него двое детей.

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