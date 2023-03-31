Кендалл Дженнер раскритиковали за чересчур откровенную фотосессию

«Ее аккаунт должен быть помечен маркировкой 18+», «Три поста с обнаженными фото подряд... Она очень хочет внимания», «Ей осталось сняться в порно», «Вы, Кардашьян, только и можете, что показывать свои тела», «Думаете, Крис велела ей постить обнаженные фото?», — недоумевали интернет-пользователи в комментариях.