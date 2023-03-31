Модель Кендалл Дженнер раскритиковали за чересчур откровенную фотосессию. Об этом сообщает Daily Mail.
Несколько дней назад 27-летняя Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании онлайн-бутика Forward (FWRD). Модель, одетая в прозрачное платье без нижнего белья, позировала на постели.
Подписчики Кендалл не оценили ее новую съемку. Многие сочли получившиеся фотографии чересчур откровенными.
«Ее аккаунт должен быть помечен маркировкой 18+», «Три поста с обнаженными фото подряд... Она очень хочет внимания», «Ей осталось сняться в порно», «Вы, Кардашьян, только и можете, что показывать свои тела», «Думаете, Крис велела ей постить обнаженные фото?», — недоумевали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее Кендалл Дженнер заподозрили в романе с рэпером Bad Bunny. Пару заметили на свидании в японском ресторане в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, они не скрывали чувств друг к другу — целовались, обнимались и держались за руки.