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1 час назад

Кендалл Дженнер раскритиковали за чересчур откровенную фотосессию

Газета.Ru

Модель Кендалл Дженнер раскритиковали за чересчур откровенную фотосессию. Об этом сообщает Daily Mail.

Кендалл Дженнер раскритиковали за чересчур откровенную фотосессию
Фото: соцсетисоцсети

Несколько дней назад 27-летняя Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании онлайн-бутика Forward (FWRD). Модель, одетая в прозрачное платье без нижнего белья, позировала на постели.

Подписчики Кендалл не оценили ее новую съемку. Многие сочли получившиеся фотографии чересчур откровенными.

«Ее аккаунт должен быть помечен маркировкой 18+», «Три поста с обнаженными фото подряд... Она очень хочет внимания», «Ей осталось сняться в порно», «Вы, Кардашьян, только и можете, что показывать свои тела», «Думаете, Крис велела ей постить обнаженные фото?», — недоумевали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Кендалл Дженнер заподозрили в романе с рэпером Bad Bunny. Пару заметили на свидании в японском ресторане в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, они не скрывали чувств друг к другу — целовались, обнимались и держались за руки.

Шоу-бизнес,Кендалл Дженнер,
18+
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