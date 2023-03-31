Анна Седокова выпустила новый альбом

Певица Анна Седокова 31 марта представила альбом «Сердце в битах», посвященный ее двадцатилетию на сцене. Как призналась сама артистка, композиции из пластинки возвращают слушателей в 2000-е — дарят дозу ностальгии, а также напоминают об эмоциях, которые пережили поклонники за все те годы.

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«Из своей боли я создавала прекрасные песни. И они стали вашими», — написала артистка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В альбом войдут 20 песен, среди которых уже известные «Привыкаю», «Драма», «Сердце в бинтах», «Что я наделала?», «Между нами кайф», а также никогда не публиковавшаяся ранее лирика.

«[В альбом войдет] первая написанная мной самостоятельно песня «Простые слова» невероятной красоты, завирусившаяся в интернете и никогда не публиковавшаяся «Кошка», лирика до мурашек «Космос» и «Удали», — добавила Седокова.