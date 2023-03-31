Олешко вызвали врачей в театр из-за травмы

Сотрудники театра имени Евгения Вахтангова вызвали врачей актеру Александру Олешко. Об этом сообщает mk.ru
Перед приездом в театр артист неудачно оступился и получил травму ноги, после чего почувствовал резкую боль. Олешко отказался ехать в травмпункт. После перевязки и обезболивающего укола он вышел на сцену и доиграл спектакль с растяжением связок.
Накануне стало известно, что в России завершились съемки сериала «Папины дочки. Новые», релиз новых серий состоится уже осенью 2023 года. Спустя десять лет после завершения предыдущего сезона Александр Олешко и другие актеры вернулись к своим ролям в проекте. Олешко играет бизнесмена Василия Федотова по прозвищу «аллигатор».
В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Васнецов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).