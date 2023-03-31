Олешко вызвали врачей в театр из-за травмы

Сотрудники театра имени Евгения Вахтангова вызвали врачей актеру Александру Олешко. Об этом сообщает mk.ru

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед приездом в театр артист неудачно оступился и получил травму ноги, после чего почувствовал резкую боль. Олешко отказался ехать в травмпункт. После перевязки и обезболивающего укола он вышел на сцену и доиграл спектакль с растяжением связок.

Накануне стало известно, что в России завершились съемки сериала «Папины дочки. Новые», релиз новых серий состоится уже осенью 2023 года. Спустя десять лет после завершения предыдущего сезона Александр Олешко и другие актеры вернулись к своим ролям в проекте. Олешко играет бизнесмена Василия Федотова по прозвищу «аллигатор».