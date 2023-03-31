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45 минут назад

Александру Олешко вызвали врачей в театр Вахтангова из-за травмы ноги

Газета.Ru

Сотрудники театра имени Евгения Вахтангова вызвали врачей актеру Александру Олешко. Об этом сообщает mk.ru

Олешко вызвали врачей в театр из-за травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед приездом в театр артист неудачно оступился и получил травму ноги, после чего почувствовал резкую боль. Олешко отказался ехать в травмпункт. После перевязки и обезболивающего укола он вышел на сцену и доиграл спектакль с растяжением связок.

Накануне стало известно, что в России завершились съемки сериала «Папины дочки. Новые», релиз новых серий состоится уже осенью 2023 года. Спустя десять лет после завершения предыдущего сезона Александр Олешко и другие актеры вернулись к своим ролям в проекте. Олешко играет бизнесмена Василия Федотова по прозвищу «аллигатор».

В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Васнецов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).

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