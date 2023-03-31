Юрий Лоза назвал лотереи "чистейшей воды лохотроном"

Музыкант Юрий Лоза в своем Telegram-канале осудил похитившего 12 тыс. лотерейных билетов москвича за «доверчивость».

«Вот скажите мне, неужели он после первой сотни пустых билетов не понял, что все эти лотереи — чистейшей воды лохотрон? Теперь получит реальный срок за собственную глупость и доверчивость», — поделился артист.

Лоза признался, что не может сочувствовать мужчине в этой ситуации.

Певец призвал «не играть в игры с государством». По мнению Лозы, лотерейные билеты не лучшее, что можно было украсть.

В конце 2021 года 50-летний россиянин устроился продавцом в пункт продажи АО «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе. В течение 2022 года мужчина похитил 11 979 билетов лотерей на сумму 1,3 млн руб., однако ни один из них не оказался выигрышным.