Юрий Лоза назвал лотереи "чистейшей воды лохотроном"

Музыкант Юрий Лоза в своем Telegram-канале осудил похитившего 12 тыс. лотерейных билетов москвича за «доверчивость».
«Вот скажите мне, неужели он после первой сотни пустых билетов не понял, что все эти лотереи — чистейшей воды лохотрон? Теперь получит реальный срок за собственную глупость и доверчивость», — поделился артист.
Лоза признался, что не может сочувствовать мужчине в этой ситуации.
Певец призвал «не играть в игры с государством». По мнению Лозы, лотерейные билеты не лучшее, что можно было украсть.
В конце 2021 года 50-летний россиянин устроился продавцом в пункт продажи АО «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе. В течение 2022 года мужчина похитил 11 979 билетов лотерей на сумму 1,3 млн руб., однако ни один из них не оказался выигрышным.
Когда о хищении стало известно полиции, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». Сейчас москвичу грозит до 10 лет лишения свободы. Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).