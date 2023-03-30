Певица Слава стала бабушкой

Анастасия Сланевская сообщила радостную новость: ее 24-летняя дочь Саша Морозова впервые стала мамой, а Слава — бабушкой. Артистка не может поверить в то, что это уже произошло, и плачет от счастья за стаканчиком коньяка в больничной палате. И оттуда же рапортует: «Я пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой. Я рыдаю все утро, я чувствовала, что это произойдет сегодня. Моя малышка, моя Сашуня стала мамой. А я стала бабкой. Не знаю, что говорить... Внучок...»

Известно, что Саша рожала в одной из частных московских клиник, даже не думая ехать за границу. Выбор пал именно на это медучреждение, потому как там работает врач-гинеколог, которому Саша доверяет. Более того, в этой же клинике она удаляла аппендицит.

Поздравляем! Крепкого здоровья молодой маме и малышу!

О беременности дочери певицы Славы Super узнал первым. Об этом девушка рассказала нам в большом интервью, в котором также заверила, что полностью готова к семейной жизни.