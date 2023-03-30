$76.45+0.1482.39-0.75
9 минут назад

Дочь певицы Славы стала мамой

Super.ru

Анастасия Сланевская сообщила радостную новость: ее 24-летняя дочь Саша Морозова впервые стала мамой, а Слава — бабушкой. Артистка не может поверить в то, что это уже произошло, и плачет от счастья за стаканчиком коньяка в больничной палате. И оттуда же рапортует: «Я пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой. Я рыдаю все утро, я чувствовала, что это произойдет сегодня. Моя малышка, моя Сашуня стала мамой. А я стала бабкой. Не знаю, что говорить... Внучок...»

Певица Слава стала бабушкой
Фото: Super.ruSuper.ru

Известно, что Саша рожала в одной из частных московских клиник, даже не думая ехать за границу. Выбор пал именно на это медучреждение, потому как там работает врач-гинеколог, которому Саша доверяет. Более того, в этой же клинике она удаляла аппендицит.

Поздравляем! Крепкого здоровья молодой маме и малышу!

О беременности дочери певицы Славы Super узнал первым. Об этом девушка рассказала нам в большом интервью, в котором также заверила, что полностью готова к семейной жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что Саша Морозова вышла замуж. Позже она объяснила, почему пошла под венец беременной.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий