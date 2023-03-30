Елена Летучая объяснила отказ от съемок в мужских журналах

Известная российская телеведущая Елена Летучая объяснила желанием сохранить репутацию свой отказ от съемок в мужских журналах. На эту тему она высказалась в Telegram -канале.

Летучая раскрыла, что во времена работы над программой «Ревизорро» ей поступало множество предложений поучаствовать в съемке для мужского журнала. Однако, по словам ведущей, она не могла представить себя обнаженной на страницах глянца, так как это казалось ей несовместимым с деятельностью журналиста, занимающегося социально значимыми темами.