$76.45+0.1482.39-0.75

Известная российская телеведущая объяснила отказ от съемок в мужских журналах

Известная российская телеведущая Елена Летучая объяснила желанием сохранить репутацию свой отказ от съемок в мужских журналах. На эту тему она высказалась в Telegram-канале.

Елена Летучая объяснила отказ от съемок в мужских журналах
© Lenta.ru

Летучая раскрыла, что во времена работы над программой «Ревизорро» ей поступало множество предложений поучаствовать в съемке для мужского журнала. Однако, по словам ведущей, она не могла представить себя обнаженной на страницах глянца, так как это казалось ей несовместимым с деятельностью журналиста, занимающегося социально значимыми темами.

«Мне всегда были важны репутация и образ, который видит мой зритель. А борец за справедливость с голой попой выглядит как-то нелогично и даже комично», — констатировала она.

Ранее Летучая рассказала об опасном случае из жизни. Ведущая поделилась, что едва не провалилась под лед, и отметила, что могла утонуть. Она также опубликовала видео случившегося.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий