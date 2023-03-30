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1 час назад

Анджелина Джоли решила заняться бизнесом

Lenta.ru

Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли решила заняться бизнесом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Анджелина Джоли решила заняться бизнесом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 47-летняя знаменитость захотела запустить собственный бренд одежды и ювелирных украшений под названием Atelier Jolie.

«Анджелина работает над этим проектом уже больше года и надеется, что товарный знак будет одобрен, чтобы она могла двигаться дальше в своем деле. Торговая марка охватывает все: от ювелирных изделий на заказ до пошива одежды», — заявил источник.

При этом указывается, что Джоли является сторонницей так называемой устойчивой моды (явление, которое подразумевает под собой ограничение потребления с целью ответственного использования природных ресурсов, — прим. «Ленты.ру»).

В январе сообщалось, что Анджелина Джоли решила закрыть свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин. Такое решение она приняла из-за финансовых трудностей. Кроме того, звезда перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев. Она заявила, что хочет продолжить помогать беженцам за пределами организации.

Шоу-бизнес,Анджелина Джоли,ООН,
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