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40 минут назад

«Любовница» Нарцисса рассказала о задержании экс-жены Шаляпина Копенкиной

Никита Бородкин

Певица Ксения Грин, которая называет себя любовницей умершего артиста Пьера Нарцисса, заявила, что задержание полицейскими во время концерта стало для нее неожиданностью. Как сообщает Prozvezd.info, кроме нее правоохранители забрали в отдел экс-супругу Прохора Шаляпина Ларису Копенкину.

«Любовница» Нарцисса рассказала о задержании экс-жены Шаляпина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ксении, в тот день Копенкина презентовала свой клип на композицию, которую она записала совместно с молодым рэпером Синаем. Грин была ведущей этого мероприятия. В один момент на мероприятие пришли полицейские.

«В итоге на меня надели наручники, посадили в машину и увезли в отделение. Как потом оказалось, Ларису Копенкину также забрали, потому что она оказала сопротивление. Мы просто были в ужасе!» — рассказала исполнительница, отметив, что бывшую супругу Шаляпина сразу же отпустили.

Грин также опровергла информацию о том, что она замешана в мошеннической схеме с бизнесом в Турции. Правоохранители задавали ей вопросы про дочь Нарцисса, а также интересовались, почему она исполняет композицию певца «Шоколадный заяц» в «немного адаптированном варианте».

«Но ни про какие денежные махинации речи не шло», — утверждает Грин.

По словам Ксении, на данный момент с нее сняты все обвинения и никаких проблем с правоохранительными органами у нее нет.

Напомним, что 28 марта концертный директор Нарцисса Сергей Дворцов заявлял, что Грин задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. По его словам, у девушки якобы была компания, в которой обнаружились финансовые махинации на несколько миллионов рублей.

Дворцов отмечал, что несколько месяцев писал на «любовницу» музыканта заявление. По словам директора, она терроризировала семью артиста, устраивала скандалы и драки, а ему слала угрозы, обвиняя в спаивании и доведения до смерти исполнителя.

Шоу-бизнес,Сергей Дворцов,Лариса Копенкина,Прохор Шаляпин,Пьер Нарцисс,
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